Ein gigantisches Krisenprogramm

So heißt es im Leitartikel des Spiegel vom 21. März 2020 „Umso entschiedener muss der Staat verhindern, dass der Kampf gegen die Pandemie nicht nur das Virus, sondern auch Tausenden selbständigen Existenzen den Garaus macht. Das ist wichtig, damit die Bürger bei den drastischen Beschränkungen des sozialen Lebens weiter mitziehen …“ Mit diesen sozialen Zugeständnissen will die Regierung der Vertrauenskrise der Massen ihr gegenüber entgegenwirken. Vor allem will sie verhindern, dass die Weltwirtschaft-und Finanzkrise in offene politische Krisen und in eine revolutionäre Gärung umschlägt. Die Notstandsmaßnahmen von Bund und Ländern bedeuten auch eine Vorbereitung der Herrschenden auf eine solche Situation.

Dazu gehört auch die Propaganda, es ginge um ein "Corona-Programm". So schreibt der Spiegel beschwörend: "Anders als bei der Finanzkrise liegen der Corona-Krise keine wirtschaftlichen Fehlentwicklungen zur Grunde." Keine "wirtschaftlichen Fehlentwicklungen"? Sprunghaft wachsende Kurzarbeit, Entlassungen, Pleiten - das sind typische Erscheinungen der Weltwirtschafts- und Finanzkrise, die bereits Mitte 2018 eingeleitet wurde. Schon vor dem Corona-Ausbruch. nämlich seit August 2018, ging die deutsche Industrieproduktion zurück. Im vierten Quartal 2019 war das ein Minus von 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr! Dass hier ein abrupter Kriseneinbruch durch verschiedenste Ereignisse erfolgen kann, hatte die MLPD immer prognostiziert. Dass das jetzt durch die weltweite Gesundheitskrise ausgelöst wurde, war mehr zufällig. Aber, dass das passieren würde, hat die MLPD vorhergesehen.

Befristete Maßnahmen

Allerdings sind alle jetzt beschlossenen Maßnahmen befristet und bedeuten immer nur Teilzugeständnisse. Kurzarbeitern fehlen 40 Prozent vom Lohn, bzw. 33 Prozent. Früher oder später werden auch immer mehr Unternehmen zu offenen Entlassungen übergehen, wie das bei Leiharbeitern schon zehntausendfach passiert ist. Da greift auch kein Kurzarbeitergeld. Geschätzt wird, dass die Arbeitslosigkeit um eine Million ansteigen könnte, in den USA geht man sogar schon von einer Verdoppelung der Arbeitslosigkeit binnen Jahresfrist aus.



Außerdem sind die ganzen Beschlussgrundlagen wacklig. Die Bundesregierung verschweigt, dass der Beschluss zur Neuverschuldung und Aufgabe der schwarzen Null beinhalten müsste, wie das Geld wieder hereinkommt. Sonst ist es eigentlich gar kein zulässiger Beschluss. Man sieht, welche Angst die Herrschenden vor den Massen haben!

Während in der öffentlichen Darstellung betont wird, wie wichtig die Klein- und Mittelbetriebe sind, weil dort die Mehrzahl der Beschäftigten arbeitet, kommt das Gros der Gelder den Monopolen zu. Erst ab einer Bilanzsumme von mehr als 43 Millionen und mehr als 249 Mitarbeitern kommt man in den Genuss des sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Dafür stellt die Bundesregierung insgesamt 600 Milliarden Euro zur Verfügung. Also für Monopole wie VW, mit einem Profit von 19,3 Milliarden Euro in 2019. Aus dem dafür geschaffenen Wirtschaftsstabilisierungsfonds werden 400 Milliarden Euro für Kreditgarantien bereitgestellt, sowie 100 Milliarden Euro für mögliche staatliche Unternehmensbeteiligungen. Darüber hinaus gibt es ein Sonderkreditprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit weiteren 100 Milliarden Euro.

Im Mittelpunkt stehen die Großkonzerne und Großbanken

Die 50 Milliarden Euro für kleinere Firmen machen im Vergleich dazu nur 6,6 Prozent aus. Bei ihnen wird auch höchstens der größte Notstand zeitweise gemildert. Der Geschäftsführer von Schuhe 24 macht deutlich: „Wir reden im Handel von Mittelständlern, die ein Lager zwischen 250.000 Euro und 10 Million Euro haben. Da bringen Soforthilfen bis maximal 15.000 Euro gar nichts.“ Die Soforthilfen werden nicht ausreichen und können auf Dauer eine Pleitewelle nicht verhindern.

Bereits am Donnerstag letzter Woche hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) deutlich gemacht, woran sich Staatshilfen orientieren sollen. Er bezog notwendige Hilfen darauf, dass "kein gesundes Unternehmen wegen wirtschaftlicher Einbußen an mangelnder Liquidität scheitert".³ Sprich: Es geht der Regierung vor allem um Konzerne, die in der Weltwirtschafts- und Finanzkrise auch international konkurrenzfähig sind – also im kapitalistischen Sinne „gesund“.

Überall werden international solche Konjunkturprogramme aufgelegt, verbunden mit massiven Anleihekäufen. Das Volumen dürfte bei bis zu 10 Billionen Euro liegen, ein fast unvorstellbarer Betrag.

Die Gesetzmäßigkeiten lassen sich nicht außer Kraft setzen

Die Bundesregierung hat momentan durchaus finanziellen Spielraum für Krisenprogramme. Aber gleichzeitig wird dadurch die Staatsverschuldung deutlich steigen, und schon jetzt wird eine Nettokreditaufnahme von 156 Milliarden Euro eingerechnet. Die deutschen Staatsschulden werden dadurch sprunghaft auf circa 90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts wachsen. Das engt in der Zukunft die Möglichkeiten des Krisenmanagements ein. Gerade die hohe Staatsverschuldung ist einer der Punkte, der sich krisenverschärfend auswirken wird. Früher oder später wird sich die Krise noch gewaltiger entfalten. Daran ändern auch solche Konjunkturprogramme nichts. Sie werden letztlich wie ein Bumerang zurückschlagen. Die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus lassen sich durch solche Maßnahmen und Propaganda nicht außer Kraft setzen.

