Wichtige Webseiten, Gesundheits- und Kulturtipps

Rote Fahne News testet deshalb solche Infos und Tipps, nimmt Zusendungen unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten auf, und erstellt daraus eine tägliche Service-Meldung.

Wir beginnen mit einem Kulturtipp von Christoph Gärtner, dem Leiter des Willi-Dickhut-Museums in Gelsenkirchen. Er schreibt:

„Quarantäne - mehr Zeit zuhause bedeutet auch mehr Chancen, endlich mal Dinge zu tun, zu denen man sonst nicht so gut kommt. Dazu gehören unbedingt auch gute Filme jenseits des üblichen Angebots in den Fernsehprogrammen. Das Willi-Dickhut-Museum verfügt über eine große Sammlung von politischen Filmen, Dokumentarfilmen und guten Spielfilmen. Wir werden einige davon in loser Folge vorstellen. Die gegenwärtige Filmliste kann auf der Homepage des Willi Dickhut Museums eingesehen werden

Voraussetzung für eine Ausleihe ist wie bei jeder Bibliothek die Mitgliedschaft in unserer Bibliothek. Dazu kann ein „Antrag für ein Leih- und Leseabonnement“ von der Homepage des Willi-Dickhut-Museums heruntergeladen und uns zugeschickt werden. Unter den gegenwärtigen Bedingungen genügt auch eine formlose vorläufige Anmeldung an unsere E-Mail-Adresse info@willi-dickhut-museum.de. Wie auch manche öffentliche Bibliotheken verzichten wir für die Zeit der erzwungenen Quarantäne auf die sofortige Bezahlung der üblichen Gebühr von monatlich zwei Euro (Familien 3 €). Die Leihfrist für Bücher beträgt vier Wochen, für DVDs und Hörbücher für die Zeit der Quarantäne zwei Wochen (statt üblicherweise eine Woche). Bestellungen schriftlich am besten per E-Mail an info@willi-dickhut-museum.de (oder postalisch an Willi-Dickhut-Museum, Schmalhorststraße 1, 45899 Gelsenkirchen). Selbstabholer im Willi-Dickhut-Museum nach Absprache. Natürlich ist auch für Fernleihe möglich. Dabei müssen die Postgebühren vom Entleiher getragen werden.“