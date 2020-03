Siemens Turbinenfabrik Berlin:

Zwei Drittel sind für sofortige Schließung!

In der Turbinenfabrik von Siemens in Berlin mit weit über 3000 Beschäftigten sind im Moment noch etwa 800 anwesend, die allermeisten in der Produktion. Fast alle Angestellten arbeiten zuhause im „Homeoffice“.

Korrespondenz