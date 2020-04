AUF stellt Dringlichkeitsantrag zu Seppelfricke und Küppersbusch

Zu Recht stoßen die Pläne der Geschäftsleitungen dieser Betriebe (Seppelfricke und Küppersbusch, Anm. d. Red.) auf Protest.

AUF schlägt dem Rat vor, mit folgender Resolution ein klares Zeichen zu setzen:

„Der Rat der Stadt Gelsenkirchen ist empört über die Stilllegungspläne von Seppelfricke und des Hauptteils von Küppersbusch. Ausgerechnet in dieser krisenhaften Situation, in der noch große Probleme auf Gelsenkirchen zukommen, sollen 226 Arbeitsplätze vernichtet werden. Diese Traditionsbetriebe haben in Gelsenkirchen viele engagierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden.

Der Rat der Stadt ruft die Geschäftsführungen auf, die Pläne zu überdenken, und ist solidarisch mit den Belegschaften für den Erhalt der Arbeits- und Ausbildungsplätze.“