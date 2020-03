Leserbrief

Monika Gärtner-Engel an die "WAZ": Besser zuhören!

Monika Gärtner-Engel hat am Samstag, dem 28. März, einen Leserbrief an die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (WAZ) geschrieben, in dem sie sich auf den Leserbrief "Im Eilverfahren" bezieht, der am Montag 21. März, im selben Blatt erschien. Dieser Leserbrief wurde abgedruckt.