"Spiegel"-Artikel

Die Angst des Dr. Marco Buschmann (FDP) vor der Revolution

In seinem "Spiegel"-Artikel zur "Corona-Rezession"¹ spricht Dr. Marco Buschmann (Gelsenkirchen), erster parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Demokraten (FDP) im Deutschen Bundestag, offen aus, was er derzeit am meisten fürchtet: "Eine Revolution der Mittelschicht"!

Von sr / rf