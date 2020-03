Eritrea meldet erste Corona-Fälle

Ein in Norwegen lebender eritreischer Staatsbürger wurde bei der Einreise positiv getestet. Am selben Tag landete ein Flugzeug aus Abu Dhabi. Drei Eritreer wurden nach der Ankunft ebenfalls positiv getestet. Sämtliche Passagiere beider Flugzeuge wurden unter Quarantäne gestellt. Bis Samstag, dem 28. März 2020, hat sich inzwischen die Zahl der Infizierten auf sechs erhöht. Alle werden medizinisch versorgt und befinden sich bisher in einem stabilen Zustand.

Eritrea war darauf vorbereitet. Schon im Februar wurden Studenten, die zum Auslandsstudium in Wuhan weilen, besonders betreut und laufend getestet. Der eritreische Botschafter in Wuhan übernahm dies persönlich und sorgte dafür, dass die in der 11-Millionen-Metropole erlassenen Sicherheitsregeln diszipliniert eingehalten werden.

Dennoch sah Eritrea in einer Erklärung des Gesundheitsministeriums vom 11. März die Gefahr, dass über den Flugverkehr auch das Virus Covid-19 ins Land eindringen und sich dort unter der Bevölkerung verbreiten kann. In der Erklärung wurde eine „Sensibilisierungskampagne“ gestartet und die Menschen wurden zur Wachsamkeit und Verantwortung aufgerufen, sich und die anderen Menschen durch ihr Verhalten zu schützen. Alle Besucher, die direkt aus den Risikostaaten China, Italien, Südkorea und dem Iran kommen oder durch diese Länder gereist sind, werden unter Quarantäne gestellt. Inzwischen ist der öffentliche Nahverkehr eingestellt und Schulen und Kindergärten sind geschlossen. Öffentliche Versammlungen sind weitgehend eingeschränkt.

Ganz im Unterschied zu hier in Deutschland wird mit den Maßnahmen auch die Ausnutzung der Krise zur Profitmacherei und persönlichen Bereicherung unter Strafe gestellt. In dem Punkt sechs der elf ausgegebenen Regeln heißt es: „Gegen alle Einzelpersonen und Handelsunternehmen, die sich am Horten und an spekulativen Preiserhöhungen beteiligen, indem sie die Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Sicherheit der eritreischen Bevölkerung und des Landes missbrauchen, werden strenge rechtliche Maßnahmen ergriffen.“ (Eritrea Profile, 14. März 2020)