General Electric: Beschäftigte demonstrieren "Corona-konform"

In Lynn, Massachusetts, gingen Beschäftigte in einem Zwei-Meter-Abstand auf die Straße. Im Produktionszentrum in Boston, Massachusetts, forderten die Arbeiter mit einer stillen Demonstration und ebenfalls einem Abstand von zwei Metern, die Produktion auf Beatmungsgeräte umzustellen, statt Belegschaften zu entlassen. Damit soll der Menschheit geholfen werden.

In diesem Zentrum werden Flugzeugteile hergestellt. Diese Aktionen waren eine Reaktion auf die Ankündigung der Konzernleitung, 2600 Beschäftigte dauerhaft zu entlassen und die Hälfte der Belegschaft zeitweilig in Kurzarbeit zu schicken, um „zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Dollar einzusparen.“

In einer Pressekonferenz erklärten Mitglieder der Gewerkschaft der Kommunikationsbeschäftigten von Amerika (IUE-CWA), dass die Kündigungen und Werksschließungen die künftigen Bemühungen untergraben würden, die Produktion von Beatmungsgeräten auszubauen. „Ohne erfahrene Arbeiter die jetzt leere und stillstehende Fabriken betreiben, wird die Produktion sehr wahrscheinlich sinken.“

„Wenn GE uns zutraut, Maschinen zu bauen, zu warten und zu testen, die in verschiedenen Flugzeugen eingebaut werden, und von denen Millionen Leben abhängen, warum sollten sie uns nicht zutrauen, Beatmungsgeräte zu bauen“, sagte Jake Aguanaga am Standort in Arkansas City, Kansas.

Dazu muss man wissen, dass GE mit seinem Geschäftsbereich Healthcare bereits zu den größten Herstellern von Beatmungsgeräten in den USA gehört. Die Beschäftigten halten es deshalb für unproblematisch, die Produktion im Konzern darauf auszudehnen.