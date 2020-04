Gewerkschaften stellen Forderungsprogramm auf

In vielen Betrieben gab es schon Streiks für den Gesundheitsschutz und Forderungen wurden aufgestellt. Die Baugewerkschaft Dev-Yapı-İş gibt die Anzahl der Bauarbeiter in Istanbul mit 295.000 an und weist darauf hin, dass in der Stadt über 15.000 Arbeiter im Zuge der Coronakrise fristlos und ohne Abfindung entlassen worden sind. Das fordert den Widerstand der Arbeiterbewegung heraus.

Die Baugewerkschaft Dev-Yapı-İş fordert Schutzmaßnahmen und Gelder aus dem Arbeitslosenfonds für die entlassenen Bauarbeiter. Die Konföderation der Revolutionären Arbeitergewerkschaften (DISK), die Föderation der Beschäftigten im öffentlichen Dienst (KESK), die Anwalts- und Architektenkammer (TMMOB) und die Ärztekammer der Türkei (TTB) haben eine Erklärung mit sieben Forderungen zur Corona-Prävention veröffentlicht.