Spendensammlung und Petition unterstützen!

Liebe internationalistisch denkende Freundinnen und Freunde,

wie Sie alle wissen, wie ihr alle wisst, herrschen im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos himmelschreiende Zustände. Die Menschen in den Flüchtlingslagern haben gemeinsam mit den Bewohnern von Moria die Selbsthilfe organisiert, noch intensiver, nachdem wegen der Corona-Pandemie alle Mitarbeiter von NGOs dort abgezogen wurden. Gemeinsam mit den Bewohnern von Moria versuchen sie, die hygienische Lage zu bessern, nähen Schutzmasken, haben dem Müll den Kampf angesagt und organisieren ihr Lagerleben, indem sie die Bewohner von Moria an jedem Punkt einbeziehen.

Solidarität International (SI) e.V. hat gemeinsam mit der Selbstorganisation der Flüchtlinge in Moria und den Bewohnern vor Ort einen Solidarpakt geschlossen. Zentrale Forderung dabei ist, diese Menschen von den Lagern sofort zu evakuieren und für die notwendige Versorgung zu sorgen.

Wir möchten Sie/Euch bitten, diesen Solidarpakt ebenfalls breit bekannt zu machen und nach Kräften zu unterstützen. Dazu gibt es vielfältige Möglichkeiten, auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Viele wollen den Menschen in Moria helfen - mit dem Solidarpakt können sie das machen.

Spendenkonto

Stichwort: Moria/Lesbos

Kontoinhaber: Solidarität International eV

IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

BIC: FFVB DEFF (Frankfurter Volksbank)

Die Bundesvertretung von SI hat bereits am 2. April 2020 eine Soforthilfe in Höhe von 4.000 € überwiesen, damit vor Ort Medikamente und Stoff für das Nähen der Schutzmasken eingekauft und ein lebenswichtiger Tankwagen angemietet werden können. Ebenfalls soll die Seifenproduktion anlaufen, indem Olivenkerne in Ölmühlen vor Ort gepresst werden und das daraus gewonnene Öl für die Seifenherstellung genutzt wird.

Eine Veröffentlichung der beiden Dokumente über Ihren/Euren Verteiler und Eure homepage und eine weitere Verbreitung an Euch bekannte Personen und Persönlichkeiten wäre sehr hilfreich. Vielen Dank im Voraus und solidarische Grüße,

i.A. der Bundesvertretung SI

Renate Radmacher, Aalen

Soforthilfe für Flüchtlinge und Bewohner von Lesbos

Solidaritätspakt zwischen SI, der Selbstorganisation der Flüchtlinge von Moria und der griechischen Bevölkerung dort

Petition "Hotspots sofort auflösen – Abschiebung stoppen – sofort!"



Ein Nachtrag: Von Lesbos selbst erreichte uns ein Bericht, dass seit dem 1. April Flüchtlinge das Lager in Moria nicht verlassen und also auch die Geldautomaten außerhalb nicht mehr benutzen dürfen. Die Regierung versprach, eine neue Möglichkeit innerhalb des Lagers zu installieren als Schutzmaßnahme gegen die Verbreitung von Corona. Das ist immer noch nicht passiert! Zehntausende Geflüchtete sind jetzt also ohne Geld. Das kommt noch zu ihrer ohnehin sehr schlechten Situation dazu.