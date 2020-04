Rolf Becker wurde gestern 85 - herzlichen Glückwunsch!

Lieber Rolf,

wir gratulieren dir herzlich zu deinem 85. Geburtstag. Wenige Künstler haben, so wie du, über so lange Zeit eine klare antifaschistische Haltung durchgehalten. Aus deiner Sympathie für den Kommunismus hast du kein Hehl gemacht, sondern beeindruckende Lesungen des Kommunistischen Manifests.

Wir wollen dir auch dazu gratulieren, dass du über so lange Jahre eine kämpferische Gewerkschaftsarbeit unterstützt und befürwortet hast - gerade weil wir auch langjährige Gewerkschafter aus der IG Druck & Papier, IG Medien - bis heute in ver.di sind. Trotz beruflicher Nachteile - du hast sie selber mal bei der Feier deines 80-jährigen Geburtstags im Schauspielhaus in Hamburg dargelegt - bist du konsequent und streitbar geblieben und hast immer noch den Mut, heiße Eisen anzupacken.

So, wie du auch gegen den Mainstream die Kritik an der Politik der israelischen Regierung und die BDS-Kampagne verteidigst. Wir wünschen dir alles Gute, Gesundheit und Schaffenskraft und freuen uns, mit dir weiter im Freiheitskampf zusammenzuarbeiten.