Schutz der Alten? Von wegen!

Die wurden schon vorher vergessen: Der Pflegenotstand ist doch schon ein Jahrhundert Thema. Durch Planlosigkeit und Unterversorgung werden jetzt gerade die Alten- und Pflegeheime zu dramatischen Hotspots von Corona-Infizierten und -Toten.

Und es bestätigt sich die Richtigkeit der Forderung der MLPD nach breitester Testung auf das Coronavirus. Hätte man im Januar damit begonnen, serienhaft in den Alten- und Pflegeheimen zu testen, bei Bewohnern und Personal, wäre man nicht in diese dramatische Situation gekommen. Keine Talksendung, in der Jens Spahn nicht gebetsmühlenartig wiederholte: „Wir sind bestens vorbereitet.“ Das Resultat sieht man jetzt.

Die Realität ist eine andere

Und Söders blitzsauberes Bayern? Man werde auch Pflegeheime bedenken, "sobald Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen", wie das Gesundheitsministerium verlautete.“¹ Warum stehen die denn nicht schon längst zur Verfügung? Und warum schreitet die Regierung nicht mit Beschlagnahme ein gegen Wucherpreise bei Schutzmasken? Die Realität ist eine andere: Milliarden für Großkonzerne, Mundschutz-Nähanleitung für den Pflegedienst im Altenheim!

Aber bei Notstandsmaßnahmen gegen die Bevölkerung sind sie tüchtig. Da wird kontrolliert, was das Zeug hält. Im Englischen Garten werden die Leute schikaniert, wenn sie sich im Freien erholen wollen. Selbst wenn sie nur zu zweit sind, alle Abstände eingehalten werden. So schafft man ein Unterdrückungsklima mit der Tarnkappe Corona-Bekämpfung, um von der ganzen Krise dieses kapitalistischen Systems abzulenken.