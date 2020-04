"Trotz Corona volle Produktion bis zuletzt - auf unserem Rücken!"

Weiter schreiben sie (Auszüge): "Viele aus den Büros wurden ins Home-Office und in Einzelbüros geschickt. Richtig so! In Produktion und Instandhaltung aber wird weitergemacht wie immer. Wir sollen einfach die Regeln einhalten, Händewaschen und Abstand halten, und am besten die Klappe halten , dann wird das Virus um uns Arbeiter einen Bogen machen. Dabei hatten wir wochenlang kein Desinfektionsmittel, keinen Mundschutz und keine Handschuhe ...

Für wie blöd halten die uns eigentlich? Tagtäglich müssen wir eng zusammenarbeiten. Noch nicht einmal die Kollegen aus der Risikogruppe werden freigestellt. Sie dürfen sich gnädigerweise Urlaub nehmen ... Ab April geht die Produktion rasant bergab, großflächig sind Stillstände angekündigt. Wir sollen unseren Urlaub und unsere Zeitkonten verbrauchen. Spätestens ab Mai wird massiv Kurzarbeit gefahren. Da holt sich ThyssenKrupp das Geld vom Arbeitsamt, und zwar auch die Sozialversicherungsbeiträge. Und die Allgemeinheit zahlt ...

Gerade jetzt, wo ThyssenKrupp auf jede einzelne Tonne angewiesen ist, können wir auch in Zeiten von Corona und Stillständen selbständig kämpfen.