Verstärkung des Gesundheitsschutzes

Weiter schreibt der Verband (Auszüge): Die Corona-Pandemie ist ernst zu nehmen und betrifft Frauen in besonderem Maße - ob bei der Arbeit im Krankenhaus, in der Arztpraxis, in der Pflege, an der Ladentheke oder -kasse, oder bei der Bewältigung des Alltags in der Familie. Gesellschaftliche Krisen wie die Weltwirtschaftskrise, die Krise in der Altenpflege oder im Gesundheitswesen treten verschärft zu Tage.

Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen, Erkrankten, Verstorbenen und ihren Angehörigen. Wir wünschen allen Erkrankten eine gute Genesung und wir bedanken uns bei allen, die trotz schwieriger Bedingungen das Leben aufrechterhalten.

In dieser Situation kommt es besonders auf Solidarität, Zusammenhalt und unsere Courage-Säulen der gegenseitigen Beratung, praktischen Hilfe und Unterstützung an! Auch mehr „Durchblick“ und unsere kämpferische Interessensvertretung sind gefragt. Unsere Leitlinie ist: Keine wird alleine gelassen - keine Courage-Frau, keine Freundin, keine Nachbarin und keine Kollegin!

Achtet auf eure Gesundheit und die notwendigen Schutzmaßnahmen! Haltet Kontakt zueinander! Organisiert Unterstützung beim Einkauf, Arztbesuch, nutzt und informiert euch über Nachbarschaftsinitiativen in eurer Nähe! Stärkt den Zusammenhalt und die Solidarität mit Aktionen über die Balkone und Fenster hinweg wie in Italien! …

Couragierter Zusammenhalt ist ansteckend – mach mit im Frauenverband Courage!

Hier gibt es die komplette Pressemitteilung als pdf-Datei