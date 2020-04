Hier der Artikel "Spendensammlung und Petition unterstützen"

Von Michaelis, der sich im Lager Moria unermüdlich selbstlos für die Flüchtlinge und den Solidaritätspakt einsetzt, kam heute dieser Brief:

Liebe Unterstützer aus Deutschland!

Wir sind sehr froh über den Kontakt zu euch und bedanken uns herzlich für die Hilfe, die wir schon bekommen haben. Es ist richtig, dass Alte und Kranke hier unbedingt raus müssen. Aber die Kinder sind auch sehr wichtig! Wir haben sehr viele Kinder hier. Ungemein viele von ihnen sind traumatisiert und wir können sie eigentlich gar nicht angemessen betreuen. Es gibt einige, die schlagen sich mit ihren Händen auf den Kopf, andere schreien die ganze Zeit, andere hängen sich an einen und können einen einfach nicht loslassen. Sehr viele sitzen auch einfach da und starren vor sich hin.

Es wäre schön, wenn das eintreten würde, was bei euch in Deutschland in den Medien angekündigt worden ist, dass sie hier Kinder nach Deutschland holen wollen. Aber jedes einzelne braucht eine Betreuung, man muss sich darüber klar sein, dass sie alle traumatisiert sind. Ich kann mir noch nicht richtig vorstellen, wie soll das laufen, einige wenige auszusuchen. Mit uns hier hat noch keiner darüber gesprochen.

Wir müssen ja aussuchen, welche Kinder dann gehen dürfen. Das wird sehr schwierig und kann auch zu großem Streit unter den Menschen hier führen! Das Ganze muss organisiert ablaufen. Ich kann nicht einfach wahllos welche rausziehen. Es müssen unbedingt alle gut versorgt werden.

Herzliche Grüße nach Deutschland.

Michaelis

