Betriebsruhe wegen Corona-Pandemie?

Natürlich, so heißt es in dem Artikel, wird während „dieser Maßnahme des Entgelt weiter gezahlt“. Da kommen einem vor Rührung doch glatt die Tränen! So ein feiner Kerl.

Fakt ist, die Betriebsruhe wurde aus folgenden Gründen eingeleitet:

akuter Auftragsrückgang unterbrochene Lieferketten Kunden nehmen Lieferungen nicht an, da deren Firmen ebenfalls geschlossen sind Ach so, übrigens auch wegen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers

So war die Reihenfolge, als das Management die Belegschaft darüber informierte. Die Belegschaft zahlt diese Betriebsruhe mit Überstunden und Urlaub. Daher ist es doch wohl selbstverständlich, dass das Entgelt weiter bezahlt wird. Vielen Dank für nichts!

Bei genauer Betrachtung sind die Maßnahmen Vorbereitungen, um Kurzarbeit beantragen zu können. Zumal der Belegschaft schon in der letzten Betriebsversammlung Anfang Dezember 2019 offeriert wurde, dass ein Personalabbau in diesem Jahr „unumgänglich“ sei. Die Auswirkungen der Weltwirtschafts- und Finanzkrise schlagen voll auf das Unternehmen durch.

Wer soll das bezahlen?

Da kommt doch so ein Virus gerade wie gerufen, um von der gesetzmäßigen Krisenhaftigkeit des Kapitalismus abzulenken. Unter den Kolleginnen und Kollegen nimmt die Sorge um die Arbeitsplätze zu. Es wird aber noch sehr oft mit einem gewissen Zweckoptimismus relativiert: „Der Chef wird das schon irgendwie regeln.“

Gleichzeitig wird von Einigen heftig kritisiert, wenn jetzt hunderte Milliarden Euro Staatsanleihen den Anlegern in den geldgierigen Rachen geworfen werden, um Monopole und Konzerne zu retten. Verbunden mit der bangen Frage, wer das bezahlen soll. Die Antworten darauf müssen wir Marxisten- Leninisten geben.