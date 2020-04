Anregung zur Osterlektüre

Erster Teil: Spaziergang – VOR dem TOR

1. Verordnungen und Abgaben



„Wird es nicht alle Tage schlimmer?

Gehorchen soll man mehr als immer

Und zahlen mehr als je zuvor.“

2. Krieg und Frieden



BÜRGER:

„Nichts Bessers weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen

Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei,

Wenn hinten, weit, in der Türkei,

Die Völker aufeinander schlagen.

Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus

Und sieht den Fluß hinab die bunten Schiffe gleiten;

Dann kehrt man abends froh nach Haus

Uns segnet Fried und Friedenszeiten.“



ANDERER BÜRGER:

„Herr Nachbar, ja! So laß ich's auch geschehn,

Sie mögen sich die Köpfe spalten,

Mag alles durcheinandergehn;

Doch nur zu Hause bleib's beim alten.“