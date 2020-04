EU

Autoverbände wollen Aufweichung der CO2-Grenzwerte

Wegen Corona „nicht die Zeit“ für Umweltschutz? In einem offenen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verlangen die Präsidenten der europäischen Spitzenverbände der Automobilhersteller, dass die EU-Vorgaben für CO2-Emissionen für Neuwagen gelockert werden.

Von wb