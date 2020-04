Gaza / Palästina

Corona-Pandemie trifft auf katastrophale Situation des Gesundheitswesens

Zur katastrophalen Situation im Gazastreifen und dem Zusammenhang zur Corona-Krise schreibt Prof. Helga Baumgarten, die an der Universität Birzeit in der von Israel besetzten Westbank lehrt, am 6. April unter anderem: