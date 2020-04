„Die Gesundheitsversorgung ist schlecht ...“

Obwohl die Fallzahlen bisher vergleichsweise niedrig sind, breitet sich das Virus mittlerweile auch im Südosten Europas rasant aus. Auch hier wird von den Regierungen mit Notstandsmaßnahmen reagiert: Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat anfangs noch empfohlen, das Virus mit einem Glas Slivovic zu bekämpfen. Jetzt dürfen die Häuser nachts bereits seit zehn Tagen nicht mehr verlassen werden.

Aber die Menschen geben nicht auf! Eine Aktivistin aus der revolutionären Partei Partija Rada aus Bosnien berichtet: „Ein paar Freunde aus der Diaspora und aus Bosnien haben eine Hilfsaktion gestartet. In unserem Kanton haben wir nur fünf Beatmungsgeräte auf ca. 250.000 bis 300.000 Einwohner. Der Name der Aktion ist "Srce za Krajinu", "Herz für die Krajina", weil dieser Staatsteil und unser Kanton "Krajina" genannt wird.

Die Gesundheitsversorgung in Bosnien ist schlecht, weil wir zu wenig Ausrüstung, zu wenig medizinisches Personal und zu viel Bürokratie haben. Mit der Aktion werden wir versuchen, so viel wie möglich von der Ausrüstung zu besorgen. Es ist schwer, etwas zu kaufen, weil viele europäische Länder ein Export-Verbot für medizinische Ausrüstungen haben. Und weil die Zeit läuft, wird es noch schwerer sein. In den ersten fünf Tagen der Aktion haben wir unglaubliche 25.000 Euro Spenden gesammelt!“

Das Spendenkonto ist:

ERSTE BANK

IBAN: AT 64 2011 1822 6647 5400

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Österreich

Name: Hilfhelfen-pomozi.ba

Verwendungszweck: medizinischehilfsmittel hilfe für Krajina