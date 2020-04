„Die ‚Internationale‘ noch nie mit so viel Power und ‚Glimmer‘ gehört“

Ich bin gerade vom Laufen zurück und war gespannt. Herzlichen Dank an Euch. Mehr davon. Die "Internationale" habe ich noch nie mit so viel Power und "Glimmer" gehört.

Es hat mich sehr berührt und ich dachte an die Kolleginnen und Kollegen in China, die jetzt Schutzmasken für die Welt herstellen. Statt ihnen zu danken, wird sich gestritten, wer wem welche Masken am Flughafen weggenommen hat und noch gehetzt.