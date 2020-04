Ein Helfer aus Moria berichtet

Über 60 Hafenarbeiter am DP World Terminal im Hafen von Melbourne weigerten sich am vergangenen Dienstag, das chinesische Containerschiff Xin Da Lian zu entladen. Das Schiff hatte am 19. März in einem Hafen von Taiwan festgemacht. Die 14-tägige Quarantänefrist war also noch nicht abgelaufen. Sie erklärten, das Schiff erst danach zu entladen.