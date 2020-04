Erklärung der ICOR zur weltumspannenden Gesundheitskrise

Die Corona-Pandemie hat sich zu einer weltumspannenden Gesundheitskrise mit einschneidenden und bedrohlichen Folgen für die Weltbevölkerung entwickelt. Es ist eindeutig, dass viele solcher neuen Krankheiten und Viren in beschleunigtem Tempo auftreten. SARS 2003, MERS 2012 und jetzt das COVID-19. Es wird jeden Tag offensichtlicher, dass die kapitalistischen bzw. imperialistischen Länder eine Welt erschaffen haben, in der das Klima und die Umwelt sich so verändern, dass eine echte Bedrohung des menschlichen Lebens besteht.

In vielen imperialistischen Ländern ist das Hauptproblem derzeit die exponentielle Ausbreitung des Virus. Das trifft auch in den Ländern auf eine Situation, in der die Gesundheitssysteme mit der Ausrichtung auf Maximalprofit kaputtgespart wurden, so dass sie am Rande des Kollaps stehen oder bereits kollabiert sind. In vielen Ländern gibt es seit Jahren kein funktionierendes öffentliches Gesundheitssystem. Die ICOR ist in Gedanken bei allen bisherigen Opfern, ihren Angehörigen und den Erkrankten.

Gleichzeitig wird die Corona-Pandemie genutzt, um die Herausbildung einer Weltwirtschafts- und Finanzkrise zu verschleiern und in ihrem Windschatten die Krisenlasten auf die breiten Massen abzuwälzen. Kapitalistische Regierungen halten Milliarden für die Konzerne bereit – nicht aber für die Massen und das Gesundheitssystem. ...

Diese Situation zeigt die Verkommenheit und Unfähigkeit des imperialistischen Weltsystems! Es zeigt, dass der Imperialismus in eine Phase getreten ist, auf der er nicht mehr zukunftsfähig ist. Der Sozialismus ist die einzige Antwort. Deswegen steht die ICOR für die internationale Koordination und Kooperation revolutionärer Parteien und Organisationen in einer revolutionären und sozialistischen Perspektive in der ganzen Welt.

Das Virus zwar kennt keine Klassengrenzen. Aber die Gesundheitssysteme sind Zwei-Klassensysteme. In aller Deutlichkeit wird heute klar, dass die Zukunft der Menschheit in der klassenlosen kommunistischen Gesellschaft und dem Aufbau der Weltgemeinschaft ohne Ausbeutung von Mensch und Natur liegt.

Die ICOR fordert

Tiefgreifende Maßnahmen zur Gesundheitsfürsorge auf Kosten der Profite. Nahrung, medizinische und andere lebenswichtige Güter für die Massen!

Umfassende Schaffung neuer Arbeitsplätze im Gesundheitssystem!

Sofortige umfassende Schutzmaßnahmen für alle im Gesundheitssektor und anderen lebensnotwendigen Sektoren arbeitende Werktätige!

Sofortige Erhöhung der Löhne der im Gesundheitssektor arbeitenden Werktätigen!

Gründliche gesundheitliche Aufklärung und kostenlose gesundheitliche Versorgung für alle!

Schluss mit nationalem Egoismus und Konkurrenz in Ursachenforschung, Diagnose und Behandlung. Offene wissenschaftliche, aber massenhaft verständliche Diskussion!

Keine Abwälzung der Krisenlasten auf die breiten Massen und die Arbeiterklasse!

Rücktritt unverantwortlich handelnder Politikerinnen und Politiker!

Sofortiger Stopp gesellschaftlich nicht lebensnotwendiger Industrieproduktion! Freistellung der Arbeiterinnen, Arbeiter und Angestellten bei vollem Lohnausgleich!

Desinfektion von Maschinen und Werkzeugen bei notwendiger Produktion, Einhalten des Mindestabstands von 1,5 bis 2 Metern!

Staatliche Soforthilfe und Notbetreuung von Kindern und Alten und hilfsbedürftigen Menschen. Soforthilfe für Obdachlose, Flüchtlinge, „Sans Papiers“ und Menschen in prekären Situationen.

Schaffung von nationalen Notfalllagern in allen Ländern. In ihnen sollen medizinische Notfallvorräte, chemische Brandschutzmittel für Buschfeuer, Flutpumpen und andere Anforderungen für den Umgang mit beispiellos kritischen Pandemien und natürlichen Klimakatastrophen gelagert werden und sofort verfügbar gemacht werden können.

Aussetzung der Schuldenlast für die unterdrückten Länder!

Die ICOR schlägt ihren Mitgliedsorganisationen vor:

Berichtet über die Situation der Massen in Euren Ländern! Welche Forderungen stellen eure Parteien auf?

Macht Proteste in anderen Teilen der Erde bekannt! Verweist dazu auf die ICOR-Homepage!

Berichtet über Eure Arbeit in der Nachbarschaftshilfe, über neue Aktionsformen und eure Diskussionen über die gesellschaftliche Alternative des Sozialismus!

Berichtet, wie ihr eure Parteien bekannt machen und aufbauen könnt, gewinnt neue Mitglieder für die ICOR und neue Teilnehmer für die antiimperialistische Einheitsfront!

Mobilisiert Wissenschaftler und Experten aus eurem Umfeld für die Forschung nach den Ursachen des Virus!

Zusammen mit den Volksmassen weltweit ergreift die ICOR die Initiative für:

Kampf der Abwälzung der Krisenlasten und der Einschränkung demokratischer Rechte und Freiheiten!

Internationale Kooperation in Ursachenforschung, Diagnose und Behandlung - statt Nationalismus, Chauvinismus und Rassismus!

Kampf für Gesundheit, Arbeit, Brot, Frieden - Sozialismus!

Vorwärts mit dem Aufbau der ICOR – vorwärts zum Sozialismus!

