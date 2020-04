Die Fälle von Gewalt gegen Frauen, die während der Pandemie zuhause "gefangen" sind, haben sich in der Türkei fast verdoppelt. Züleyha Gülüm, Abgeordnete der HDP in Istanbul, machte auf dieses Problem aufmerksam und forderte die Einrichtung einer Kommission, um dringende Maßnahmen in Bezug auf das Risiko häuslicher Gewalt zu ergreifen. (Quelle: sendika.org)