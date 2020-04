Esslingen

Flyer vom Bollerwagen

Mit Handschuhen und Mundschutz stellten wir uns am Gründonnerstag in die sonst sehr belebte Esslinger Fußgängerzone. Dort boten wir das Sofortprogramm der MLPD an und sammelten Spenden für die Moria-Soforthilfe von Solidarität International.

Korrespondenz