Mecklenburgische Seenplatte

Gastronomen: Bis heute keine Zusage für Hilfsgelder

Den folgenden Offenen Brief haben Gastronomen, Hoteliers und weitere Betroffene der Corona-Pandemie von der Mecklenburgische Seenplatte an die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern und die Bundesregierung, insbesondere an Wirtschaftsminister Peter Altmaier, geschickt (Auszüge):