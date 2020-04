Gehörwäsche spielen "Bella Ciao" und die Hymne des 1. FC Köln

Diese Balkonaktionen haben ihren Ursprung in Italien und Spanien. Am Anfang stand dabei vor allem das Beifallklatschen für die Pflegekräfte und andere in der Corona-Krise besonders geforderte Berufsgruppen. Diese antworteten selbst: Beklatscht uns nicht nur, sondern helft, gegen unsere miserablen Arbeitsbedingungen zu protestieren!

Inzwischen verbindet sich deshalb nicht nur in anderen Ländern, sondern auch in Deutschland (wo sie meist entweder um 18 oder 21 Uhr stattfinden), die Solidarität immer enger mit dem Protest gegen das Krisenmanagement der Regierungen und damit verbundene repressive Notstandsmaßnahmen.

Schickt uns eure Erfahrungen damit!

Beim Balkonkonzert in Köln erklingen "Bella Ciao" und die Hymne des 1. FC Köln. Rote Fahne News wünscht viel Vergnügen.

