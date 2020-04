Heute vor 75 Jahren wurde Georg Elser von den Hitler-Faschisten ermordet

Er war Schreiner und als Gewerkschafter aktiv gegen die Verschlechterung der Lage der Arbeiter und für Arbeiterrechte. Er bekämpfte die Kriegsvorbereitungen des deutschen Imperialismus und den Hitler-Faschismus. Deshalb trat er auch dem Roten Frontkämpferbund bei. Dieser setzte sich an der Seite der KPD gegen Kapitalismus, Militarismus, imperialistische Kriegsvobereitung und Faschismus ein. Bei seiner Verhaftung trug Georg Elser das Abzeichen in seinen Kleidern.

Bekannt geworden ist er durch das Attentat am 8. November 1939 im Münchner Bürgerbräukeller, mit dem er die faschistische Führungsspitze ausschalten wollte; er sagte: "Ich wollte den Krieg verhindern". Trotz sorgfältiger Vorbereitung ist das Attentat fehlgeschlagen. Es war eine mutige Tat, auch wenn sie bei erfolgreicher Durchführung nicht ausgereicht hätte, die faschistische Diktatur zu beseitigen.

Vor 75 Jahren war auch den faschistischen Führern klar, dass ihr "tausendjähriges Reich" am Ende war. Sie schickten noch Kinder und Greise an die Front und verheizten sie. Weil sie am Ende waren, machten sie in diesen Tagen "tabula rasa": Soviele Gegner wie möglich so bestialisch wie möglich ermorden. Auch der evangelische Theologe und Antifaschist Dietrich Bonhoeffer wurde am 9. April 1945 hingerichtet. Das ist das barbarische Gesicht des Faschismus, der am meisten reaktionären Herrschaftsform des Finanzkapitals.

Wenn wir des mutigen Antifaschisten Georg Elser gedenken, dann verbinden wir das mit den Schlussfolgerungen für heute. MLPD, REBELL und Internationalistisches Bündnis leisten eine konsequente antifaschistische Aufklärungsarbeit und wenden sich dabei gegen jeglichen Antikommunismus. Wir fördern den aktiven Widerstand gegen Faschisten und faschistoide Kräfte und treten entschieden für das sofortige Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda ein. Der Aufbau einer internationalen antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront ist das Gebot der Stunde. Auf internationaler Ebene wird dieser Aufbau durch ICOR und ILPS in Angriff genommen (Aufruf | Regeln der Zusammenarbeit).