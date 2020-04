Tausende, vor allem Arbeiterinnen der Kleiderfabrik PT Visionland Global Apparel in Majalenka, Westjawa, streikten am Donnerstag. Die Fabrik will am Ende der Woche Teile der Belegschaft nach Hause schicken. Nicht aus Sorge um die Gesundheit, sondern weil die Lieferketten zusammenbrechen. Die Streikenden fordern eine Zusicherung, wann sie ihr Geld bekommen. Das betrifft zurückliegende Löhne, die Jahresprämie und die Löhne während der Freistellung.