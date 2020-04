Hilfskampagne in Diyarbakır

Schützen Sie Patienten, nicht die Chefs!

Während die Coronavirus-Bilanz im Land anstieg, erhielten einige private Krankenhäuser Geld von Patienten mit Covid-19 unter dem Namen „zusätzliche Gebühr“, was zu Protesten führte.

In der Erklärung der Medizinischen Kammer Istanbul (ITO) wurde festgestellt, dass "SGK/Staatliche Sozialversicherungsanstalt die Covid-19-Patienten schützen sollte, nicht private Krankenhauschefs". Die folgenden Aussagen standen in der Erklärung von ITO: „Das Gesundheitsministerium hat private Krankenhäuser zu Pandemiekrankenhäusern erklärt. Es erhält jedoch weiterhin Geld von den Patienten mit Covid-19 unter dem Namen "zusätzliche Gebühr" für Dienstleistungen, die in anderen privaten Krankenhäusern aus der Notfall- und Intensivpflege erbracht werden, und verursacht Protest und Wut unserer Patienten und Bürger.

Selbst in den Pandemietagen in die Taschen der Patienten greifen, während unsere Bevölkerung um ihrer Gesundheit bangt: Dafür liegt die Verantwortung bei der gegenwärtigen politischen Führung des Landes sowie bei den privaten Krankenhauschefs.“