„Ivanhoe Mines stattet DRC-Mine mit zehn Intensiveinheiten aus"

Ivanhoe Mines mit Sitz in Kanada hat inmitten der Coronavirus-Krise "außergewöhnliche" Maßnahmen zur Fortsetzung des Baus seines großen Kupferprojekts Kamoa-Kakula in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) vorgestellt.

Der Bergbaukonzern hat Kamoa-Kakula und alle wichtigen Mitarbeiter vor Ort eingesperrt, wobei nur Lebensmittel und kritische Ausrüstung unter strengen Lieferprotokollen einfahren.

Insgesamt 881 Mitarbeiter, die zuvor in den umliegenden Gemeinden und Inkolzi ansässig waren, wurden in eine dauerhafte Minenunterkunft verlegt und bis zu 250 zusätzliche Mitarbeiter werden nach dem Ausbau der Unterkunft an den Standort verlegt. Insgesamt seien 3500 Mitarbeiter und Auftragnehmer am Standort ansässig, sagte Ivanhoe am Donnerstag in einer Mitteilung.

Um die Sicherheit seiner Mitarbeiter zu gewährleisten, verfügt der Bergbaukonzern über ein 16-köpfiges und expandierendes medizinisches Reaktionsteam vor Ort. Es hat zehn Intensivstationen bezogen, die jeweils mit einem Beatmungsgerät ausgestattet sind, und 20 Hochpflegeeinheiten zur Behandlung potenzieller Patienten. Es verfügt auch über eine Quarantäneeinrichtung für bis zu 60 potenzielle Patienten.

Diese Maßnahmen wurden in Absprache mit einem Task-Team unter der Leitung von Professorin Dr. Nicolette du Plessis von der Universität Pretoria durchgeführt, dem Fachärzte, Sanitäter, Krankenschwestern sowie Berater mehrerer externer, weltweit führender Epidemiologen angehörten. Du Plessis ist Präsident der Southern African Society of Paediatric Infectious Diseases und Präsident der Federation of Infectious Diseases Societies of Southern Africa ...

