Die unglaubliche "Überlegenheit" der kapitalistischen Ökonomie

Immerhin schafft es nur die kapitalistische Ökonomie, dass in den reichsten Ländern der Welt chronisch Mundschutz und Beatmungsgeräte fehlen. Immerhin schafft sie es, Krankenhaus-und Pflegepersonal zu Helden zu erklären – und ihnen gleichzeitig angemessene Bezahlung sowie Gesundheitsschutz zu verweigern.

Wie "systemrelevant" in diesen Zeiten ausgerechnet Rüstungsbetriebe sind, zeigt das Weiterlaufen unter anderem der Panzerfertigung bei Krauss Maffei Wegmann (KMW). Und man muss auch erst einmal die Frechheit besitzen, wie die USA, dem französischen Konkurrenten eine ganze Landung Mundschutzmasken am Flughafen in China von der Palette wegzuschnappen (mehr dazu).

Das ist an Beispielen nur eine kleine Auswahl. Überlegen ist die kapitalistische Ökonomie zweifellos in Punkto Raffgier, Menschenfeindlichkeit und skrupellosem Egoismus. Das treibt auf einen Höhepunkt, während die Politiker dieses Systems gezwungen sind, für die Bevölkerung Werte wie Solidarität, Gemeinsinn und Disziplin zu fordern. Also Tugenden der Arbeiterbewegung.

Ich bin überzeugt: Der Kommunismus ist vor uns Alain Badiou, französischer Philosoph

Wie wäre es, diese Werte zur Grundlage einer ganzen Gesellschaftsordnung zu machen? Geht nicht? Warum nicht, wo doch jetzt schon das riesige Potential an gegenseitiger uneigennütziger Hilfe und Solidarität erkennbar ist? Geht aber nur, wenn man das ganze verkommene kapitalistische System überwindet. Und das geht nur revolutionär, mit einer klaren gesellschaftlichen Alternative.

Einen interessanten Diskussionsbeitrag zur überaus aktuellen Bedeutung des Marxismus leistete der französische Philosoph Alain Badiou in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 5. April: "Wir brauchen ihn für den Kampf gegen den zeitgenössischen Kapitalismus, der für die meisten Menschen negative Auswirkungen hat und den Planeten zerstört. Ich kann keine andere Theorie als den Marxismus erkennen. ... Ich bin überzeugt: Der Kommunismus ist vor uns."