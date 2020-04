Künstlicher Ursprung von CoV-2 – oder nicht?

Bei der Suche nach verlässlichen Quellen zur Frage des Ursprungs von CoV2 stößt man auf zwei wissenschaftliche Publikationen in renommierten Fachzeitschriften.

In einem Artikel vom November 2015 findet sich folgende Aussage: "In dieser Studie untersuchen wir das Krankheitspotential für SARS-ähnliche Coronaviren, die derzeit in chinesischen Hufeisenfledermauspopulationen zirkulieren. Unter Verwendung des infektiösen SARS-CoV-Klons erzeugten und charakterisierten wir ein chimäres Virus. … Die Ergebnisse zeigen, dass Viren der Gruppe 2b … mehrere ACE2-Rezeptor-Orthologe effizient nutzen, effizient in primären menschlichen Atemwegszellen replizieren (sich vermehren, d. Red.) … Zusätzlich zeigen In-vivo-Experimente die Replikation des chimären Virus in der Lunge der Maus mit bemerkenswerter Pathogenese. Die Bewertung der verfügbaren SARS-basierten immuntherapeutischen und prophylaktischen Modalitäten ergab eine schlechte Wirksamkeit. Sowohl monoklonale Antikörper- als auch Impfstoffansätze konnten CoVs… nicht neutralisieren und vor ihnen schützen. Basierend auf diesen Befunden haben wir ein infektiöses rekombinantes SHC014-Virus in voller Länge synthetisch erneut hergestellt. ...“ (1)

Eine zweite Arbeit von 2020 wird von den Autoren so zusammengefasst: „Die Genom-Sequenz von 2019-nCoV zeigt… Die 2019-nCoV-S-Proteinsequenz weist eine spezifische furinähnliche Spaltstelle auf, die in der Linie b CoV, einschließlich SARS-CoV-Sequenzen, fehlt. Die furinähnliche Spaltstelle … kann Auswirkungen auf den viralen Lebenszyklus und die Pathogenität haben. Kampagnen zur Entwicklung von Anti-2019-nCoV-Therapeutika sollten die Bewertung von Furininhibitoren umfassen. ... Diese furinähnliche Spaltstelle soll während der Virusexpression … für das „Priming“ von S-Proteinen gespalten werden und dem 2019-nCoV einen Funktionsgewinn für eine effiziente Ausbreitung in der menschlichen Bevölkerung verschaffen im Vergleich zu anderen Beta-Coronaviren der Linie b". (2)

Zweifelsfrei geht daraus hervor:

2015 wurde im Labor ein hoch-infektiöses und menschheitsbedrohendes Coronavirus geschaffen.

Der Vergleich des Erbguts mit anderen Corona-Viren zeigt, dass dem CoV2 offensichtlich ein Abschnitt eingefügt ist, um ihm einen „Funktionsgewinn für eine Ausbreitung in der menschlichen Bevölkerung zu verschaffen.“

Ungeklärt ist, ob CoV-2 identisch ist mit dem oben beschriebenen künstlichen Virus.

Ich habe im oben genannten Rote Fahne-Artikel deshalb von „erdrückenden Indizien“ für einen künstlichen Ursprung von CoV-2 gesprochen, spreche hier von wissenschaftlichen Tatsachen und möchte mich nicht an Verschwörungstheorien beteiligen, die im Internet verbreitet werden. Die Wirklichkeit ist erschreckend genug. Die Frage des Ursprungs ist von großer Bedeutung für die Erforschung von Therapien und Impfstoffkonzepten gegen die Covid19-Epidemie.

Zu den kritischen Hinweisen möchte ich anmerken: