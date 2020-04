Lage der philippinischen Arbeiter in der Corona-Pandemie

"Für die gesamte Insel Luzon wurde vom 15. März bis zum 14. April die verstärkte Quarantäne (völlige Sperre) erklärt. Präsident Duterte hat zwei Tage vor der Umsetzung diese Sperre angekündigt. Davor gab es keinerlei klare Richtlinien, weshalb gleich zu Beginn der Abriegelung, bei der auch der Transport ausgesetzt wurde, viele Menschen irgendwo gestrandet sind.

Viele Arbeiter, die innerhalb und außerhalb von Metro Manila arbeiten, müssen Tage zu Fuß gehen, bis sie zu Hause sind. Für diejenigen, die nicht in der Lage waren, rechtzeitig von der Erklärung der Abriegelung zu erfahren, kam es an vielen Orten in ganz Luzon zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, insbesondere an allen Orten, an denen es Kontrollpunkte des Militärs und der Polizei gibt.

Fast alle Fabriken mussten wegen der weiträumigen Quarantäne von Luzon geschlossen werden. Die Regierung hat die Entscheidung darüber, ob sie ihren Betrieb weiterführen oder mit einer "Notproduktion" arbeiten, den Privatunternehmen überlassen. Die Regierung lässt nur wesentliche Arbeiten zu. Dienstleistungsarbeiter, insbesondere die Mitarbeiter der Callcenter, arbeiten jetzt zu Hause."

Hier gibt es den kompletten Bericht