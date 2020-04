„Leben retten statt Profite“

Die Unfähigkeit des kapitalistischen Systems, diese Probleme zu lösen, wird täglich offenkundiger.

Was interessiert mich mein Gesetz von gestern

In dem Pandemieplan des Bundes aus dem Jahr 2018 wird ausdrücklich betont, dass Hygienemasken einen Schutzeffekt haben und vorrätig gelagert werden müssen. Dem war nicht so. Um davon abzulenken, wird nun behauptet, dass Masken nur bereits Erkrankte schützen. Schnell wurden welche bestellt, die dann die deutsche Regierung an der Grenze blockiert hat - wegen "Eigenbedarf". Klinikpersonal ist dem schutzlos ausgeliefert, sie dürfen nur Hygiene- und nicht FFP2/FFP3-Masken tragen.

„Bliib dahei. Bitte. Alle.“ Ausnahmen: Arbeitsweg, Arzt, Apotheke oder Einkäufe - das verkündet der Bundesrat. An erster Stelle ist zu lesen, außer du musst zur Arbeit. Die Industriebetriebe produzieren weiter, auf den Baustellen wird fleißig geschuftet. Die Geschäfte mit nicht lebensnotwendigen Gütern, Restaurants und Bars, sind dagegen geschlossen.

Die Forderung nach einem kompletten Shutdown wird auch von den Gewerkschaften gestellt, denn es zeigt sich, die Schutzmassnahmen werden nicht eingehalten. Der Bundesrat nutzt die Gunst der Stunde, die maximale Arbeitszeit auszudehnen, zum Beispiel im Gesundheitswesen und in der Logistik. Der Wirtschaftsdachverband „economiesuisse“ fordert bereits, dass nun alle zurück zur Arbeit müssen.