In der 3-Sat-Sendung vom 6. April abends und der Wiederholung am 7. April morgens kam ein sehenswerter kritischer Bericht über den Abbau demokratischer Rechte und Freiheiten in Deutschland, der mit Corona-Schutz begründet wird. Gezeigt wurde auch ein öffentlicher Protest dagegen in Berlin, gegen den die Polizei massiv vorging. Die Sendung ist bis zum 13. April auf der Mediathek verfügbar.