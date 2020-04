Österreich lockert Schließungen - Virologen warnen

Bundeskanzler Sebastian Kurz gab gestern bekannt, dass Schulen und Hotels in Österreich ab 1. Mai wieder geöffnet werden sollen, erste Geschäfte wie Bau- und Gartenmärkte bereits ab 14. April. Auch in Deutschland gibt es laut einem Konzeptpapier des Innenministeriums solche Pläne, die aber noch nicht terminiert sind. Demnach sollen zunächst der Einzelhandel und Restaurants sowie in einzelnen Regionen auch die Schulen wieder öffnen. Weitere "Wirtschaftszweige ohne großen Kundenkontakt", also vor allem Industriebetriebe, könnten laut dem Papier ebenfalls wieder in den Betrieb einsteigen. Dafür soll es dort eine Maskenpflicht geben. Virologen wie Hendrik Streeck warnen vor einer zu frühen Lockerung zum Beispiel der Schulschließungen. Hier "schaffen wir womöglich einen Multiplikator für das Virus, der dann wieder gefährlich sein kann", sagte der Direktor des Bonner Instituts für Virologie der WAZ.