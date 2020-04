Offenbarungseid des Kapitalismus

Weltweit waren am 7. April 1.350.519 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert, 74.856 sind in diesem Zusammenhang schon gestorben. In Deutschland starben 1.819 bei 103.375 Infizierten. Die Infektionsraten in Deutschland scheinen leicht zurückzugehen, zumal sich die überwältigende Mehrheit der Leute sehr diszipliniert und solidarisch verhält.

Aber: Es war den Verantwortlichen in Deutschland spätestens seit 2013 klar, dass eine solche Pandemie jederzeit ausbrechen kann. Selbst die dringende Warnung der Weltgesundheitsorganisation noch im Januar 2020 vor einer „gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite“ blieb in den meisten imperialistischen Ländern ungehört. In einem der reichsten Länder der Welt fehlt es bis heute an Schutzmasken, gibt es kaum Tests. Ultrareaktionäre Politiker wie Donald Trump, Jair Bolsonaro oder Boris Johnson leugneten monatelang jede Gefahr.

Die Katastrophenvorbereitung der Herrschenden war katastrophal! Auf den griechischen Inseln sitzen über 42.000 Flüchtlinge in vollen Lagern, die nur für 8.000 Menschen vorgesehen waren. Eine humanitäre Katastrophe mitten in Europa droht! Statt zu helfen, machten die EU-Imperialisten die Grenzen dicht. Nicht einmal das Versprechen der EU, dass man davon 1.600 der am stärksten bedrohten Kinder aufnehmen könne, wurde bisher eingehalten.