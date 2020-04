Prävention jetzt! Pflegepersonal schützen!

Weiter heißt es in der Pressemeldung:

"Nun, da sich das Coronavirus in vollem Umfang ausbreitet, ist in den Niederlanden eine sehr ernste Situation in Gesundheitseinrichtungen und in der häuslichen Pflege entstanden. Die Kollegen im Pflegebereich sind gezwungen, ohne Mundschutz in die Pflegeabteilungen zu gehen und (häusliche) Pflege in den Häusern der Menschen zu leisten. ...

Das Coronavirus dringt rasch an immer mehr Stellen in Gesundheitseinrichtungen ein. Betreuer und andere Pflegeanbieter innerhalb der Einrichtung arbeiten mit der am stärksten gefährdeten Gruppe. Hochbetagte Menschen mit mehreren Grunderkrankungen. Mütter, Väter, Großeltern, Brüder und Schwestern. Pflegepersonal wird nicht getestet. Es ist bekannt, dass beim Coronavirus einige Menschen infiziert sind, ohne wirklich krank zu sein. Bei Aufgaben wie Waschen, Verbände anlegen, Wundversorgung, Hilfe beim Essen ist ein Abstand von 1,5 m nicht möglich. Wenn eine Pflegeperson infiziert ist, kann sich eine große Gruppe gefährdeter Menschen infizieren. Sie haben eine sehr geringe Überlebenschance und eine noch geringere Chance auf ein menschenwürdiges Leben nach der Infektion. ...

Man würde dann erwarten, dass alles getan wird, um die Bewohner in den geschlossenen Einrichtungen doch noch vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu bewahren. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein! In den Institutionen laufen fast alle Mitarbeiter ungeschützt herum. Und zwar nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie dazu gezwungen werden! ...

Jeder Tag, an dem diese Situation anhält, führt zu neuen Opfern. Auf diese Weise wird das Virus in fast alle Pflegeeinrichtungen eindringen und den Tod wirklich großer Gruppen gefährdeter Bewohner und auch von Pflegepersonal verursachen. ...

Prävention JETZT! Kein Gesundheitspersonal mehr am Arbeitsplatz ohne Mundschutz und Handschuhe.