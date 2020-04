Pressemitteilung der WHO unterstreicht Petition "Flüchtlinge aus Hotspots retten!"

In der Pressemitteilung heißt es: "Migranten und Flüchtlinge sind unverhältnismäßig anfällig für Ausgrenzung, Stigmatisierung und Diskriminierung; insbesondere, wenn sie nicht dokumentiert sind. Um eine Katastrophe abzuwenden, müssen die Regierungen alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Rechte und die Gesundheit aller zu schützen. Der Schutz der Rechte und der Gesundheit aller Menschen wird in der Tat dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass allen, einschließlich aller Migranten und Flüchtlinge, der gleiche Zugang zu Gesundheitsdiensten gewährleistet wird und dass sie in die nationalen Reaktionen auf Covid-19, einschließlich Prävention, Tests und Behandlung, wirksam einbezogen werden."

Weiter fordert die WHO: "Besonders besorgniserregend ist die Situation für Flüchtlinge und Migranten, die in formellen und informellen Haftanstalten unter beengten und unhygienischen Bedingungen festgehalten werden. In Anbetracht der tödlichen Folgen eines Covid-19-Ausbruchs sollten sie unverzüglich freigelassen werden ... Hier können die Finanzinstitutionen der Welt eine führende Rolle bei der Bereitstellung von Mitteln spielen."

Freiwillig tun sie das wahrscheinlich nicht. Sie spannen stattdessen gigantische "Rettungsschirme" für die Monopole und Übermonopole auf. Die WHO, aus der der faschistoide US-Präsident Donald Trump ja jetzt austreten will, bestätigt: Es kann nicht darum gehen, 50 oder 500 Flüchtlingskinder zu retten - die Forderungen der Petition „Corona: Flüchtlinge aus Hotspots retten - Abschiebung stoppen – SOFORT!“ müssen unverzüglich umgesetzt werden.





Sofortige Auflösung und vollständige Evakuierung aller EU-Lager an den Außengrenzen Europas!

Die EU muss zahlen – Europa ist reich genug!

Aufnahme ALLER Flüchtlinge und gesundheitliche Versorgung – es gibt genügend Bereitschaft und Solidarität!

Umgehender Stopp aller Abschiebungen für die Dauer der Corona-Pandemie! Entlassung aller Inhaftierten aus Abschiebegefängnissen!

Null Toleranz für Repressionen durch den griechischen Staat und faschistische Schlägertrupps!

Wir unterstützen die Selbstorganisation der Flüchtlinge!

Solidarität und Zusammenhalt darf keine Grenzen kennen!

Die Petition steht auf Deutsch, Englisch, Französisch und Griechisch zur Verfügung.