Regime droht mit Strafen - viele Betriebe arbeiten weiter

Möglicherweise sind viele Todesfälle aufgrund von Atemwegserkrankungen in Wirklichkeit durch das Coronavirus verursacht worden, wurden aber so nicht festgestellt. Andererseits sind manche bis jetzt davon überzeugt, dass das ganze Aufsehen ausschließlich dazu bestimmt ist, neue Maßnahmen polizeilicher Kontrolle durchzusetzen.



Der Staat unternimmt Schritte, die nicht voll verständlich sind. Einerseits droht er mit der Einführung eines Passantenkontroll-Regimes und mit Strafen für Leute, die sich auf den Straßen bewegen. Andererseits herrscht offiziell kein Ausnahmezustand und auch Quarantänen wurden nicht eingeführt.

"Freie Woche" schuf große Ungleichheit

Die großartige „freie Woche“ vom 30. März bis 3. April schuf große Ungleichheit, trotz der erklärten vollen Lohnfortzahlung. Die einen Arbeiter wurden einfach nach Hause geschickt, die anderen wurden an andere Orte zur Arbeit geschickt, die dritten arbeiteten weiter in Büros und Werkshallen. Viele selbständige Arbeiter haben in diesen Tagen jegliches Einkommen verloren, was ihnen keiner ersetzt.

Die Ungleichheit betrifft auch die Unternehmer: viele kleine Firmen sind gezwungen, zu schließen und müssen die Verluste tragen. Damit droht ihnen Ruin und dass sie die Arbeiter und Angestellten entlassen müssen. Andererseits arbeiten Firmen, die eine einflussreiche und mächtige Lobby haben, weiter, obwohl ihre Produktion für die unmittelbaren Bedürfnisse der Bevölkerung nicht nötig ist.

Beispielsweise hat die Gruppe PIK, ohne von offizieller Seite dazu gedrängt worden zu sein, erklärt: „Während der Quarantänezeit werden alle Baustellen und Werke mit zwei vollen Schichten arbeiten, um die Bautermine einzuhalten. Als systemrelevante Gruppe der Russischen Föderation mit kontinuierlicher Produktion haben wir alle notwendigen Genehmigungen von den Organen der Macht erhalten.“