Schutzmaske für 19,90 Euro das Stück!

In diesem Tagen erreicht die Rote Fahne Redaktion eine phantastische Menge an Zuschriften, Korrespondenzen und Leserbriefen - speziell zur Corona-Berichterstattung. Das ist ein Schatz, den das Zentralorgan der MLPD den Massen selbstverständlich nicht vorenthalten will. Aus diesen Gründen hat die Redaktion zu Corona mittlerweile zwei Schwerpunkte eingerichtet: "Corona-Pandemie hält die Welt in Atem" und "Internationalismus live zur Corona-Pandemie". In diesem Schwerpunkten erscheinen alle diese Zuschriften. Eine möglichst große Bandbreite von acht Korrespondenzen erscheint nach wie vor zusätzlich auf der Startseite. Die geballte Ladung an Information bekommt man, wenn man über das Menü auf "Alles auf einen Blick" klickt. Dort erscheint dann alles, was veröffentlicht wurde. Viel Spaß und Information auf Rote Fahne News!