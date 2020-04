Sofortforderungen der Arbeiterbewegung

1. Sofortige Schließung aller nicht essentiellen und lebensnotwendigen Unternehmen und Dienstleistungen. Dies ist eine Pandemie der öffentlichen Gesundheit, die jeden Quadratzentimeter dieses Landes betrifft. Wir müssen entsprechend handeln.

2. Kein Arbeiter, keine Arbeiterin darf infolge der Krise Einkommensverluste erleiden. Egal, ob jemand wegen einer Quarantäne oder einer Ausgangssperre der Arbeit fernbleibt, ob er krank ist oder ob er für ein Unternehmen arbeitet, das wegen der Krise vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit geschlossen wird - jeder Arbeiter wird weiterhin bezahlt.

3. Jeder Arbeiter, der zur Arbeit gezwungen wird, muss so sicher wie möglich sein. Jeder, der in der Grund- oder Notfallversorgung arbeitet, muss eine angemessene Ausbildung, persönliche Schutzausrüstung und Ausrüstung erhalten, damit er seine Arbeit mit dem geringsten Risiko, angesteckt zu werden, ausführen kann.

4. Jeder Arbeiter, der zur Arbeit gezwungen wird, muss einen zusätzlichen "Gefahrenzuschlag" erhalten. Millionen von Arbeitern werden ihr Leben aufs Spiel setzen, um die Bevölkerung zu schützen und die schlimmste Pandemie zeitlebens zu verhindern. Sie müssen entsprechend entschädigt werden.

Dies sind die Forderungen, die von den Gewerkschaften im Namen ihrer Mitglieder und der gesamten Arbeiterklasse erhoben werden müssen. ...

Wir müssen füreinander sorgen, für unsere Familien, unsere Arbeiter und unsere Schwestern und Brüder in der Arbeiterbewegung. In unseren Händen - in den Händen von Hunderten von Millionen von Arbeitern in diesem Land - liegt die Kraft, jede Zukunft aufzubauen und jeden Sturm zu überstehen. Wir können und müssen uns vereinen, um sicherzustellen, dass die gierigen Kapitalisten uns nicht in den Abgrund ziehen.