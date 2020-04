Sofortforderungen und neue Aufkleber zu Corona

Heute erscheint ein Aufkleber der Arbeiterplattform „Unsere Gesundheit ist wichtiger als eure Profite!" Baut die Arbeiterplattform daran weiter auf!

Die Aufkleber kosten 10 Cent pro Stück. Dazu kommen ggf. Versandkosten (Auslieferung per Briefpost: bis 20 Aufkleber A7 1,20 Euro Versandkosten, bis 600 Aufkleber A7 2,00 Euro Versandkosten). Ausgeliefert wird per Rechnung. Bestellungen ab sofort über info@inter-buendnis.de

Weitere Veröffentlichungen von Trägerorganisationen des Internationalistischen Bündnisses

Zwei unserer Trägerorganisationen haben wichtige flüchtlingspolitische Initiativen zur Solidarität mit den Flüchtlingen insbesondere in Moria auf Lesbos ergriffen. In Zeiten der Corona-Pandemie wird dort mutwillig eine humanitäre Katastrophe in Kauf genommen.

Verbreitet und unterzeichnet die Petition des Freundeskreis Alassa & Friends zur Evakuierung der Hotspots auf den griechischen Inseln. Gewinnt weitere Multiplikatoren und teilt die Petition unter anderem in sozialen Medien!

Petition "Hotspots sofort auflösen – Abschiebung stoppen – sofort!"

Solidarität International e.V. schreibt: "Wer jetzt nicht die griechischen Flüchtlingslager sofort evakuiert, hat die Verantwortung für hunderte und tausende Tote zu tragen" und hat ein Projekt der Soforthilfe mit den Flüchtlingen in Moria initiiert mit Spendensammlung, Organisierung der praktischen Hilfe und Zusammenarbeit mit der griechischen Bevölkerung vor Ort. ... Weitere Informationen zum aktuellen Spendenstand, Faltblatt usw. findet ihr auf der Website: www.solidaritaet-international.de

Spendenkonto

Stichwort: Moria/Lesbos

Kontoinhaber: Solidarität International eV

IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

BIC: FFVB DEFF (Frankfurter Volksbank)"

Eine weitere wichtige Initiative ist die Gründung einer Medizinerplattform im Internationalistischen Bündnis. Gewinnt Ärzte, Krankenpflegerinnen und -pfleger, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dafür! Informiert euch über die Homepage. Dort werden laufend Erklärungen, Berichte, Forderungen usw. der Plattform veröffentlicht.