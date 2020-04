Solidarität mit couragierter Lehrerin

Im Dezember 2019 überbrachte die Courage-Gruppe Gelsenkirchen der Lehrerin Eva Wanneck eine Solidaritätserklärung. Sie hat sich mit ihren Schülern in der Bewegung "Fridays for Future" engagiert und in Gladbeck eine gemeinsame Aktion vorbereitet und durchgeführt. Statt dass ihr für dieses Engagement gedankt wurde, erhielt sie eine Einladung zu einem Dienstgespräch. Ihr wurde eine Abmahnung angedroht. Als zusätzliche Begründung musste eine Podiumsdiskussion herhalten, die sie bereits vor zwei Jahren mit ihren Schülern zur Bundestagswahl organisiert hatte. Dazu hatten sie bewusst keine Kandidaten der AfD eingeladen, dafür aber Kandidaten der DKP und der MLPD.

„Liebe Eva, wir Courage-Frauen stehen hinter Dir! … Die AfD bekommt viel zuviel Aufmerksamkeit und ständig im Fernsehen ein Podium. Du bist ein Vorbild, wie Lehrer es sein sollten. Vielen Dank! Du sollst die Eltern einbeziehen, denn Du hast einen Erziehungsauftrag. Du hast unsere ganze Unterstützung.“ (16 Courage-Frauen auf der Weihnachtsfeier, 13.12.2019)

Am 9. Januar 2020 stellte der AfD-Landtagsabgeordnete Seifen – selbst bis 2017 Schulleiter eines Gymnasiums in Gronau – eine Kleine Anfrage unter dem denunziatorischen Titel „Indoktrinationsfalle Klassenzimmer – wie die MLPD direkten Zugriff auf unsere Kinder hat!“ Darin hetzte er gegen Eva Wanneck persönlich. Seine Behauptung stützte er auf die Gladbecker Lokalpresse, die Eva Wanneck kurzer Hand zur „MLPD-Aktivistin“ kürte, nur weil bei FFF in Gladbeck jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer gleichberechtigt und demokratisch zu Wort kam, eben auch kapitalismuskritische Marxisten-Leninisten.

Mit ihrer klaren antifaschistischen Position erhielt sie inzwischen große Unterstützung aus dem Kollegium und ihrer Gewerkschaft GEW. Eva berichtete, dass 50 Kolleginnen und Kollegen auf einer Mitgliederversammlung der GEW am 12. Februar 2020 einstimmig eine Solidaritätserklärung verabschiedeten.

Solidaritätsadressen an Eva Wanneck können an courage-ge-west@gmx.de gesendet werden!

