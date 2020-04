Duisburg-Rheinhausen

Von wegen "Wir-Gebiet!"

Erstaunt hole ich die WAZ gestern morgen aus dem Briefkasten: Die Zeitung ist eingepackt in eine Umschlag-Seite mit einer Kampagne: "Wir sind das Wir-Gebiet". Es zeichnen VW, TKS und Co., DGB-Vorstand - alle sind nur noch in einem Boot. Wirklich?

Korrespondenz