Zwei informierende und mutmachende Videos für geflüchtete Menschen

Die Gruppe Tübingen/Reutlingen des Frauenverbands Courage fordert in einer aktuellen Pressemitteilung angemessene Schutzmaßnahmen für Geflüchtete in einer Flüchtlingsunterkunft und berichtet:

"Am 9. April 2020 wurden die Bewohnerinnen und Bewohner einer Tübinger Flüchtlingsunterkunft unter Quarantäne gestellt. Eine Frau mit Symptomen war positiv auf Corona getestet worden. Auf einem Informationsblatt wurden die Frauen angewiesen, auf ihren Zimmern zu bleiben und den Kontakt weitestgehend untereinander zu vermeiden und hygienische Maßnahmen einzuhalten. Weitere Schutzmaßnahmen gab es nicht. Die Betroffene lebt mitten unter den anderen Frauen. Die Frauen wissen nicht, wie sie sich mit Lebensmitteln versorgen können.

"Eine weitere, psychisch unerträgliche Situation"

In der Flüchtlingsunterkunft leben die Menschen auf engstem Raum – Bad, Toiletten und die Küche sind Gemeinschaftseinrichtungen. Sich hier angemessen aus dem Weg zu gehen und die so wichtigen Kontaktverbote einzuhalten, ist undurchführbar! In den engen Zimmern alleine zu sitzen mit der Angst vor Ansteckung ist für die sowieso oft traumatisierten Flüchtlinge eine weitere psychisch unerträgliche Situation. ...Der Frauenverband Courage setzt sich dafür ein, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner getestet und so untergebracht werden, dass sie selbst geschützt sind, und andere nicht anstecken können. Infizierte sollen getrennt untergebracht und medizinisch versorgt werden."

Videos von Alassa Mfouapon auf Englisch und Französisch

Alassa Mfouapon - bundesweit bekannt als Sprecher der Refugees in Ellwangen 2018, - hat zwei Videos aufgenommen, mit denen er Refugees nicht nur Informationen über Corona gibt, sondern sie auch ermutigt, sich zu organisieren und für eine Verbesserung ihrer Situation selbst aktiv zu werden. Macht diese Videos - in englischer und französische Sprache - breit bekannt! Insbesondere über Social-Media-Kanäle können Flüchtlinge darauf zugreifen, für sich selbst und andere Informationen und Ermutigung holen. Für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer ein "Must Have".