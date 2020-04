Karlsruhe

Aufruf zur Aktionseinheit zum 1. Mai

„Wir finden die generelle Absage der 1.-Mai-Veranstaltung des DGB für nicht richtig und auch unverhältnismäßig", so leitet die MLPD Karlsruhe ihr aktuelles Schreiben an andere fortschrittliche Organisationen in der "Fächerstadt" ein.

Von MLPD Karlsruhe