Tausende Textilarbeiterinnen demonstrierten am Montag in der Hauptstadt Dhaka und in den Industriezonen im Land trotz Demonstrationsverbots. Sie fordern die Zahlung ausstehender Löhne und protestieren gegen ihre Entlassung. Am Vortag hatte schon eine Demonstration von 20.000 Textilarbeitern mit den gleichen Anliegen stattgefunden. Eine Textilarbeiterin drückte ihre verzweifelte Lage so aus: „Wir hungern. Wenn wir zu Hause bleiben, schützen wir uns vor dem Virus – aber wer rettet uns vor dem Verhungern?“ Siehe auch Rote Fahne News-Artikel vom 4. April 2020: "Bangladesch - Linke Demokratische Allianz fordert Sofortmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie".