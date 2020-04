Auch 2020 in Herne: Heraus zum 1. Mai!

„Ich bin seit Jahren bei der Montagsdemo und bei der Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF aktiv“, so Klusmann. Verschiedene Leute seien an ihn herangetreten, ob man nicht auch an diesem 1. Mai in Herne „etwas auf der Straße machen könne“. „Denn gerade dieses Jahr müssen die Arbeiter doch ihre Forderungen an die Öffentlichkeit bringen. Das betrifft den Gesundheitsschutz, die Arbeitsplätze, soziale Rechte, den Umweltschutz oder auch die Freiheitsrechte. Mitten in einer tiefen weltweiten Wirtschafts- und Gesundheitskrise kann die Arbeiterbewegung nicht schweigen.“

Denn sonst „folge die Abwälzung der Krisenlasten auf sie und ihre Familien so sicher wie das Amen in der Kirche“. Er sieht deshalb die Absage der öffentlichen 1.-Mai-Aktivitäten des DGB kritisch. „Gestern hat ja auch das Bundesverfassungsgericht klargestellt, dass ein generelles Versammlungsverbot nicht zulässig ist“, sieht sich Klusmann bestätigt. Mit dabei wären jetzt schon Mitglieder von ver.di und der IG Metall, Arbeiterinnen und Arbeiter, Jugendliche, Frauen, Sozialisten, Leute aus linken Parteien wie der MLPD. „Aber wir wollen das auf noch breitere Beine stellen und sind natürlich offen für weitere Vorschläge oder Anregungen.“

„Wichtig ist uns, dass der Gesundheitsschutz hoch gehängt wird. So wollen wir die ganze Aktion corona-gerecht machen. Mit zwei Metern Mindestabstand, Mundschutz, nur 50 Teilnehmern bei der Kundgebung, genauen Kontrollen usw. Weitere Details werden noch veröffentlicht, da es natürlich auch Absprachen mit den Behörden geben muss. Geplant ist bislang: Ein Autokorso mit Abfahrt um 10.00 Uhr am großen Parkplatz vor dem Herner Rathaus und um 10.30 Uhr eine Kundgebung auf dem Rathausvorplatz.“

Wer Interesse hat, daran mitzuwirken, das unterstützen oder auch reden möchte, kann sich bei der E-Mail-Adresse

Mai012020Herne@deutschland.ms melden.